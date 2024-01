"Dois completos idiotas": Quando Eddie Jordan se passou

Em 1997, o jovem de 50 anos completou a sua segunda época na categoria rainha do desporto automóvel, onde conheceu o então estreante Ralf Schumacher na Jordan. Fisichella ainda se lembra bem dessa altura.

O chefe de equipa da altura, Eddie Jordan, também tem recordações confusas desse tempo. No podcast "Formula For Success", recordou agora um acidente entre os dois na corrida de 1997 no Luxemburgo.

Ralf Schumacher tinha começado a corrida em oitavo lugar, mas passou Fisichella, que tinha começado em quarto lugar, antes da primeira curva. Os dois acabaram por colidir. Como resultado, o carro de Schumacher descolou e aterrou no Ferrari de Michael Schumacher, que também teve de se retirar.

"Perdi completamente a cabeça. Mesmo no país mais liberal do mundo, as minhas palavras teriam sido censuradas. Fui tão brutal com eles e disse-lhes que eram dois autênticos idiotas", recordou Jordan.

"Disse-lhes que não mereciam estar naquele carro e que ia despedir os dois", disse Jordan.

Acalmou-se de novo, "mas nunca me pude rir disso porque acho que nos custaram muito", explicou Jordan a sua explosão. "Sentia-me muito bem com a nossa equipa e pensávamos que tínhamos alguns engenheiros brilhantes. O facto de eles [os pilotos] se despistarem daquela maneira foi um pecado. Senti que eles tinham muito pouca consideração pela equipa".