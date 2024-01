Brawn : Schumacher aurait pu remporter un autre titre

La deuxième phase de la carrière de Michael Schumacher en Formule 1 est diversement appréciée. Après avoir mis fin à son impressionnante carrière en 2006, avec 91 victoires et sept titres de champion du monde, il est revenu en 2010 avec beaucoup d'enthousiasme et de grandes attentes de la part de ses fans, cette fois pour Mercedes.

Toutefois, la réalité n'a pas été à la hauteur des attentes. Avec les Flèches d'argent, Schumacher n'a obtenu que des résultats moyens, ne montant qu'une seule fois sur le podium.

Au cours de ces trois saisons, il a été battu chaque année par Nico Rosberg dans le duel interne à l'équipe. Schumacher a définitivement mis un terme à sa carrière après la saison 2012, à l'âge de 43 ans. Malgré les défis, certains responsables de l'époque ne considèrent pas cette période comme un échec.

"Beaucoup ont prétendu à l'époque que Michael Schumacher n'était plus le même, mais il l'était bel et bien", a déclaré Haug, le directeur de Mercedes Motorsport de l'époque, lors d'un entretien avec RTL/ntv et sport.de. "Notre voiture était au contraire un peu vieille et non compétitive", a déclaré l'homme de 71 ans.

Schumacher a "beaucoup, beaucoup contribué" au projet, selon Haug, qui a fait référence à la pole position que Schumacher a décrochée en 2012 sur le légendaire circuit urbain de Monaco. Il l'a toutefois perdue en raison d'une rétrogradation, et donc aussi d'une possible victoire sur ce circuit traditionnel, où ce sont surtout les compétences de pilotage qui comptent. C'est pourquoi Haug affirme : "Celui qui a pu faire la pole position dans cette voiture n'avait absolument rien perdu de ses capacités".

Et Ross Brawn, alors chef de l'équipe Mercedes, ne veut pas non plus entendre parler d'un échec sportif. Au contraire : "Il est de plus en plus clair pour moi qu'il a peut-être raccroché son casque trop tôt", a déclaré Brawn à Autobild.

Après que Schumacher ait contribué de manière déterminante au projet Mercedes et l'ait fait avancer pendant trois ans, une vague de succès s'est installée peu après pour les Flèches d'argent. Après une année de transition, le lancement de l'ère hybride à partir de 2014 a marqué le début d'une phase de domination pour Mercedes en Formule 1, menée par Nico Rosberg et le successeur de Schumacher, Lewis Hamilton.

Cela a conduit Rosberg à remporter le titre de champion du monde en 2016, tandis que Hamilton a remporté le championnat du monde en 2014, 2015, puis à nouveau de manière continue de 2017 à 2020.

Brawn souligne l'importance de Schumacher dans ces succès : "Il a semé les graines du succès chez Mercedes entre 2010 et 2012". Schumacher a posé "de nombreux jalons" au sein de l'écurie du constructeur automobile allemand, souligne également Haug.

Et Brawn, qui était aux côtés du champion record lors des sept titres de Schumacher avec Benetton et Ferrari, pense même que "si Michael avait été encore actif en 2014, il aurait pu remporter le titre".

A l'époque, Hamilton et Rosberg avaient remporté 16 des 19 courses. Schumacher aurait alors eu 45 ans, mais "Fernando Alonso montre aujourd'hui encore, à un âge similaire à celui de Michael à l'époque, que l'on peut réaliser des performances de classe mondiale à plus de 40 ans", selon Brawn. Alonso a aujourd'hui 42 ans et ne montre aucun signe d'usure, il a terminé quatrième du championnat du monde en 2023 au volant de l'Aston Martin.

Un manager surdoué

Le tragique accident de ski de Michael Schumacher, le 29 décembre 2013, a marqué un profond tournant dans la vie du champion du monde record et de sa famille. Depuis, Schumacher s'est retiré de la vie publique et seules de maigres informations sur son état de santé sont connues. Nombre de ses compagnons de route sont d'avis que sans cet incident, Schumacher jouerait encore aujourd'hui un rôle actif en Formule 1.

Haug pense que Schumacher serait devenu "un manager doué" : "Il était si précis et pourtant si drôle et amusant en dehors de la piste". Et Brawn peut "bien s'imaginer que Michael aurait aujourd'hui une équipe. Chez Mercedes déjà, des discussions ont eu lieu pour savoir s'il pourrait un jour devenir actionnaire. La première étape a déjà eu lieu : en 2013, il a été ambassadeur de la marque".