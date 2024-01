Brawn: Schumacher avrebbe potuto vincere un altro titolo

La seconda fase della carriera di Michael Schumacher in Formula 1 viene vista in modi diversi. Dopo aver chiuso la sua impressionante carriera nel 2006 con 91 vittorie e sette titoli mondiali, è tornato nel 2010 con grande entusiasmo e grandi aspettative da parte dei suoi fan, questa volta alla guida della Mercedes.

Tuttavia, la realtà non è stata all'altezza delle aspettative. Con le Frecce d'Argento, Schumacher ha ottenuto solo risultati medi, salendo sul podio solo una volta.

Durante le tre stagioni, ogni anno ha perso contro Nico Rosberg nel duello interno alla squadra. Schumacher ha concluso la sua carriera dopo la stagione 2012, all'età di 43 anni. Nonostante le sfide, alcuni dei responsabili dell'epoca non considerano questo periodo come un fallimento.

"All'epoca molti sostenevano che Michael Schumacher non fosse più quello di una volta, ma in realtà lo era", ha dichiarato l'allora responsabile di Mercedes Motorsport Haug in un'intervista a RTL/ntv e sport.de. "Invece, la nostra macchina era un po' vecchia e non competitiva", ha detto il 71enne.

Schumacher aveva "contribuito molto" al progetto, ha detto Haug, riferendosi alla pole position ottenuta da Schumacher sul leggendario circuito cittadino di Monaco nel 2012. Tuttavia, ha perso questa posizione a causa di una retrocessione, e con essa una potenziale vittoria sul circuito tradizionale, dove l'abilità di guida è il fattore più importante. Ecco perché Haug afferma: "Chiunque sia riuscito a fare la pole con questa vettura non ha perso assolutamente nulla in termini di abilità".

Anche Ross Brawn, all'epoca capo del team Mercedes, non vuole sentir parlare di fallimento sportivo. Al contrario: "Mi sembra sempre più chiaro che forse ha appeso il casco al chiodo troppo presto", ha dichiarato Brawn ad Autobild.

Dopo che Schumacher ha svolto un ruolo chiave nel plasmare e guidare il progetto Mercedes per tre anni, poco dopo è arrivata l'ondata di successi per le Frecce d'Argento. Dopo un anno di transizione, l'inizio dell'era ibrida nel 2014 ha segnato l'inizio di un periodo di dominio per la Mercedes in Formula 1, guidata da Nico Rosberg e dal successore di Schumacher, Lewis Hamilton.

Questo ha portato Rosberg a vincere il titolo mondiale nel 2016, mentre Hamilton ha vinto il campionato mondiale nel 2014, nel 2015 e poi di nuovo ininterrottamente dal 2017 al 2020.

Brawn sottolinea l'importanza di Schumacher per questi successi: "Ha piantato i semi del successo alla Mercedes negli anni dal 2010 al 2012". Haug sottolinea inoltre che Schumacher "ha tracciato la strada per molte cose" nella squadra corse della casa automobilistica tedesca.

E Brawn, che è stato al fianco del campione dei record durante i sette titoli di Schumacher con la Benetton e la Ferrari, ritiene addirittura che "se Michael fosse stato ancora attivo nel 2014, avrebbe potuto vincere il titolo".

All'epoca, Hamilton e Rosberg avevano vinto 16 delle 19 gare. Schumacher avrebbe già compiuto 45 anni, ma "Fernando Alonso sta dimostrando ancora oggi, a un'età simile a quella di Michael, che si possono ancora ottenere prestazioni di livello mondiale a più di 40 anni", afferma Brawn. Alonso ha ora 42 anni e non mostra segni di usura: è arrivato quarto nel Campionato del Mondo 2023 su una Aston Martin.

Un manager di talento

Il tragico incidente sugli sci di Michael Schumacher, avvenuto il 29 dicembre 2013, ha segnato una svolta profonda nella vita del campione del mondo dei record e della sua famiglia. Da allora, Schumacher si è ritirato dalla scena pubblica e si conoscono solo poche informazioni sul suo stato di salute. Molti dei suoi compagni sono dell'opinione che Schumacher avrebbe ancora oggi un ruolo attivo in Formula 1 senza questo incidente.

Haug ritiene che Schumacher sarebbe diventato "un manager di talento": "Era così preciso e allo stesso tempo così spiritoso e divertente fuori dalla pista". E Brawn può "ben immaginare che oggi Michael avrebbe una squadra". Alla Mercedes si è già parlato della possibilità di un suo ingresso come azionista. Il primo passo è già stato fatto: nel 2013 è stato ambasciatore del marchio".