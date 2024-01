Brawn: Schumacher podia ter ganho outro título

A segunda fase da carreira de Michael Schumacher na Fórmula 1 é vista de diferentes formas. Depois de terminar a sua impressionante carreira em 2006, com 91 vitórias e sete títulos de campeão do mundo, regressou em 2010 com grande entusiasmo e grandes expectativas dos seus fãs, desta vez ao serviço da Mercedes.

No entanto, a realidade não correspondeu às expectativas. Com os Flechas de Prata, Schumacher só conseguiu resultados medianos, terminando no pódio apenas uma vez.

Durante as três temporadas, perdeu todos os anos para Nico Rosberg no duelo interno das equipas. Schumacher terminou finalmente a sua carreira após a época de 2012, com 43 anos. Apesar dos desafios, alguns dos responsáveis da altura não consideram este período como um fracasso.

"Na altura, muitas pessoas afirmaram que Michael Schumacher já não era o mesmo de sempre, mas era mesmo", afirmou o então diretor da Mercedes Motorsport, Haug, numa entrevista à RTL/ntv e ao sport.de. "Em vez disso, o nosso carro era um pouco velho e não era competitivo", disse o piloto de 71 anos.

Schumacher tinha "contribuído muito" para o projeto, disse Haug, referindo-se à pole position que Schumacher alcançou no lendário circuito de rua do Mónaco em 2012. No entanto, perdeu-a devido a uma despromoção e, com ela, uma potencial vitória no circuito tradicional, onde a capacidade de condução é o fator mais importante. É por isso que Haug diz: "Qualquer pessoa que tenha sido capaz de conduzir até à pole com este carro não perdeu absolutamente nada em termos de capacidade".

E Ross Brawn, o chefe de equipa da Mercedes na altura, também não quer ouvir falar de um fracasso desportivo. Pelo contrário: "Está a tornar-se cada vez mais claro para mim que ele pode ter pendurado o capacete demasiado cedo", disse Brawn ao Autobild.

Depois de Schumacher ter desempenhado um papel fundamental na conceção e condução do projeto da Mercedes durante três anos, a onda de sucesso das Flechas de Prata começou pouco depois. Após um ano de transição, o início da era híbrida em 2014 marcou o início de um período de domínio da Mercedes na Fórmula 1, liderado por Nico Rosberg e pelo sucessor de Schumacher, Lewis Hamilton.

Isto levou Rosberg a ganhar o título mundial em 2016, enquanto Hamilton ganhou o campeonato mundial em 2014, 2015 e depois novamente de forma contínua de 2017 a 2020.

Brawn sublinha a importância de Schumacher para estes sucessos: "Ele plantou as sementes do sucesso na Mercedes nos anos 2010 a 2012." Haug também sublinha que Schumacher "definiu o rumo para muitas coisas" na equipa de corridas do fabricante alemão de automóveis.

E Brawn, que esteve ao lado do recordista de títulos durante os sete títulos de Schumacher com a Benetton e a Ferrari, acredita mesmo: "Se Michael ainda estivesse ativo em 2014, poderia ter ganho o título".

Na altura, Hamilton e Rosberg venceram 16 das 19 corridas. Schumacher teria 45 anos nessa altura, mas "Fernando Alonso continua a mostrar hoje, com uma idade semelhante à de Michael na altura, que ainda é possível ter desempenhos de classe mundial com mais de 40 anos", diz Brawn. Alonso tem agora 42 anos e não mostra sinais de desgaste; terminou em quarto lugar no Campeonato do Mundo de 2023 num Aston Martin.

Um gestor talentoso

O trágico acidente de esqui de Michael Schumacher, a 29 de dezembro de 2013, marcou uma profunda viragem na vida do recordista mundial e da sua família. Desde então, Schumacher retirou-se dos olhos do público e só se sabe muito pouco sobre o seu estado de saúde. Muitos dos seus companheiros são da opinião de que Schumacher ainda estaria a desempenhar um papel ativo na Fórmula 1 hoje em dia sem este incidente.

Haug acredita que Schumacher se teria tornado "um gestor talentoso": "Ele era tão preciso e ao mesmo tempo tão espirituoso e engraçado fora da pista". E Brawn pode "imaginar que Michael teria uma equipa hoje em dia. Já houve conversações na Mercedes sobre se ele poderia atuar como acionista em algum momento. O primeiro passo já foi dado: ele actuou como embaixador da marca em 2013".