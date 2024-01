Di Grassi sobre Kubica: Entonces hay algo que no va bien con él

Pero también hay pilotos a los que no les gustan nada las series de carreras eléctricas. Y hay pilotos que lo expresan muy claramente. Como Robert Kubica, que ha realizado pruebas de conducción en el pasado.

Sin embargo, nunca llegó a comprometerse, aunque el polaco siempre estuvo abierto a nuevos retos, como confirman sus viajes al WRC, al WEC y al DTM. Además de las 99 carreras que completó en Fórmula 1 entre 2006 y 2021 para Sauber, Renault, Williams y Alfa Romeo.

En el podcast Gurulandia de Marco Capelli y Roberto Vertucci, Kubica eligió una comparación resbaladiza con un brillo en los ojos.

"No estoy en contra de tener coches eléctricos en un circuito, pero tuve varias ofertas y rechacé muchas", explicó el piloto de 38 años, y añadió: "Para mí, un coche competitivo tiene que hacer ruido. Tengo un dicho que probablemente no debería decir muy alto, pero conducir allí sería un poco como tener sexo con un muñeco de goma", bromeó Kubica.

En cambio, recordó en el podcast el olor "cuando estaba en el pit lane en 2006 y Alonso pasó en el Renault. En ese momento, recordé mis viejos tiempos en el karting".

En lugar de la Fórmula E, compitió con éxito en la clase LMP2 de 2021 a 2023. En 2023, Kubica ganó el título de LMP2 en el WEC. En 2022 y 2023, también terminó segundo de su clase en las 24 Horas de Le Mans. En la temporada 2024, Kubica competirá ahora para la escudería italiana AF Corse, sentado en el tercer Ferrari 499P (privado).

Aunque Kubica hizo la comparación con el muñeco de goma con un guiño, la broma no cayó bien en todas partes. Lucas di Grassi declaró a "e-Formel.de": "En primer lugar, no sé lo que es tener sexo con un muñeco de goma. Si lo sabe, es que le pasa algo".

"Robert es una buena persona. Le conozco muy bien, hemos conducido karts juntos. Y cuando se rompió la mano, le sustituí en Prema. Sin embargo, este es obviamente un comentario desafortunado para un tipo como Robert", dijo.

Di Grassi continuó: "Robert intentó entrar en la Fórmula E, después de todo. Tal vez no funcionó para él porque la dirección es extremadamente rígida, no lo sé. Si dice algo malo de la Fórmula E, quizás es que estaba un poco frustrado por no haber competido nunca en la Fórmula E". Independientemente de si la Fórmula E es un muñeco de goma, genera muchos puestos de trabajo para los pilotos y el personal de los equipos. Es la segunda en el automovilismo mundial después de la F1 en lo que se refiere a salarios de pilotos".