Di Grassi à propos de Kubica : "Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui

Certains pilotes utilisent la Formule E comme tremplin, comme possibilité de se faire connaître dans le sport de Formule. Ou comme réceptacle après une carrière plus ou moins réussie dans d'autres catégories.

Mais il y a aussi des pilotes qui n'aiment pas du tout la course électrique. Et parmi eux, il y a des pilotes qui le disent très clairement. Comme Robert Kubica, qui a effectué des essais dans le passé.

Mais cela n'a jamais abouti à un engagement, bien que le Polonais ait toujours été ouvert à de nouveaux défis, comme le confirment ses incursions en WRC, en WEC et en DTM. Outre les 99 courses qu'il a disputées en Formule 1 entre 2006 et 2021 pour Sauber, Renault, Williams et Alfa Romeo.

Dans le podcast Gurulandia de Marco Capelli et Roberto Vertucci, Kubica a choisi une comparaison grivoise avec un clin d'œil.

"Je ne suis pas contre le fait d'avoir des voitures électriques sur un circuit, mais j'ai eu plusieurs offres et j'ai refusé beaucoup d'argent", a expliqué le pilote de 38 ans avant de poursuivre : "Pour moi, une voiture compétitive doit faire du bruit. J'ai un dicton qu'il vaut mieux ne pas prononcer trop fort, mais rouler là-bas, ce serait un peu comme faire l'amour avec une poupée en caoutchouc", a plaisanté Kubica.

Au lieu de cela, il s'est souvenu dans le podcast de l'odeur "lorsque j'étais dans la voie des stands en 2006 et qu'Alonso est passé avec la Renault. À ce moment-là, je me suis souvenu de mon ancienne époque en karting".

Au lieu de la Formule E, il a d'ailleurs couru avec succès dans la catégorie LMP2 de 2021 à 2023. En 2023, Kubica a remporté le titre LMP2 dans le WEC. En 2022 et 2023, il a également obtenu la deuxième place de sa catégorie aux 24 Heures du Mans. Pour la saison 2024, Kubica courra désormais pour l'écurie italienne AF Corse, au volant de la troisième Ferrari 499P (privée).

Alors que Kubica a fait la comparaison avec des poupées en caoutchouc avec un clin d'œil, la blague n'a pas été appréciée par tout le monde. Lucas di Grassi a déclaré à "e-Formel.de" : "Tout d'abord, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir des relations sexuelles avec une poupée en caoutchouc. S'il le sait, c'est que quelque chose ne va pas chez lui".

"Robert est quelqu'un de bien. Je le connais très bien - nous avons déjà fait du karting ensemble. Et quand il s'est cassé la main, je l'ai remplacé chez Prema. Malgré tout, c'est évidemment un commentaire malheureux pour un gars comme Robert", a-t-il déclaré.

Di Grassi poursuit : "Robert a bien essayé de se lancer dans la Formule E. Peut-être que cela n'a pas marché pour lui parce que la direction est extrêmement difficile à manœuvrer - je ne sais pas. S'il dit du mal de la Formule E, c'est peut-être qu'il a été un peu frustré de ne jamais y avoir participé. Indépendamment du fait que la Formule E soit une poupée gonflable, elle génère de nombreux emplois pour les pilotes et le personnel des équipes. Après la F1, elle est le numéro 2 du sport automobile mondial en ce qui concerne les salaires des pilotes".