Di Grassi sobre Kubica: Então há algo de errado com ele

Mas também há pilotos que não gostam nada das séries de corridas eléctricas. E depois há pilotos que o afirmam muito claramente. Como Robert Kubica, que já fez testes de condução no passado.

No entanto, nunca chegou a comprometer-se, embora o polaco estivesse sempre aberto a novos desafios, como o confirmam as viagens ao WRC, ao WEC e ao DTM. Para além das 99 corridas que completou na Fórmula 1 entre 2006 e 2021 pela Sauber, Renault, Williams e Alfa Romeo.

No podcast Gurulandia de Marco Capelli e Roberto Vertucci, Kubica escolheu uma comparação escorregadia com um brilho nos olhos.

"Não sou contra a presença de carros eléctricos nas pistas, mas tive várias ofertas e recusei muito dinheiro", explicou o piloto de 38 anos, acrescentando: "Para mim, um carro competitivo tem de fazer barulho. Tenho um ditado que provavelmente não se deve dizer muito alto, mas conduzir ali seria um pouco como fazer sexo com uma boneca de borracha", brincou Kubica.

Em vez disso, recordou no podcast o cheiro "quando estava nas boxes em 2006 e o Alonso passou com o Renault. Naquele momento, lembrei-me dos meus velhos tempos no karting".

Em vez da Fórmula E, ele competiu com sucesso na classe LMP2 de 2021 a 2023. Em 2023, Kubica ganhou o título de LMP2 no WEC. Em 2022 e 2023, ele também terminou em segundo lugar na classe nas 24 Horas de Le Mans. Na temporada de 2024, Kubica vai agora competir pela equipa italiana AF Corse, sentado no terceiro Ferrari 499P (privado).

Embora Kubica tenha feito a comparação com o boneco de borracha com um piscar de olhos, a piada não caiu bem em todo o lado. Lucas di Grassi disse ao "e-Formel.de": "Antes de mais, não sei o que é fazer sexo com um boneco de borracha. Se ele sabe isso, há algo de errado com ele".

"Robert é uma boa pessoa. Conheço-o muito bem - já conduzimos karts juntos. E quando ele partiu a mão, eu substituí-o na Prema. No entanto, este é obviamente um comentário infeliz para uma pessoa como Robert", disse ele.

Di Grassi continuou: "Afinal, Robert tentou entrar na Fórmula E. Talvez não tenha dado certo para ele. Talvez não tenha funcionado para ele porque a direção é extremamente rígida - não sei. Se ele diz algo de mau sobre a Fórmula E, talvez estivesse apenas um pouco frustrado por nunca ter competido na Fórmula E. Independentemente de a Fórmula E ser ou não um boneco de borracha, gera muitos empregos para pilotos e pessoal das equipas. É a segunda categoria do desporto automóvel mundial, a seguir à F1, no que diz respeito aos salários dos pilotos".