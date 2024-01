David Coulthard : en pole position grâce à l'alcool

La Formule 1 était différente autrefois. C'était aussi le cas dans les années 1990. David Coulthard l'illustre par une anecdote qu'il a récemment racontée dans le podcast "Formula For Success".

Il aurait ainsi bu de l'alcool avant les qualifications du Grand Prix d'Italie 1995. A cette occasion, Coulthard a été piégé, comme il l'a raconté, par Gerhard Berger, Niki Lauda et le traiteur de Formule 1 Karl-Heinz Zimmermann.

"Vous m'avez pris à part et m'avez convaincu qu'à Monza, il était de tradition de boire une eau-de-vie avant les qualifications", s'est souvenu Coulthard, en lançant à Berger : "J'étais un jeune pilote facilement impressionnable et tu étais un vainqueur de Grand Prix".

"Bien sûr, vous avez arrangé ça et je n'ai pas voulu dire non. Ils ont donc apporté trois petits verres qui ressemblaient à de l'alcool", poursuit Coulthard. Il pense que les autres verres contenaient de l'eau et que lui seul a bu de l'alcool.

"C'est environ une demi-heure avant les qualifications. Je prends le schnaps, je sors [après] et je décroche la pole position !" C'était la deuxième de sa carrière.

Berger répond d'ailleurs sèchement : "Je buvais toujours avant les qualifications : un amaretto, puis un espresso".

La pole n'a d'ailleurs rien apporté à Coulthard, alors au départ dans sa Williams. Il a été éliminé prématurément en raison d'un problème technique.