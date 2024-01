David Coulthard: pole position con la grappa

Una volta la Formula 1 era diversa. Questo valeva anche per gli anni '90. David Coulthard lo illustra con un aneddoto che ha raccontato di recente nel podcast "Formula For Success".

Secondo la storia, aveva bevuto alcolici prima delle qualifiche del Gran Premio d'Italia del 1995. Secondo Coulthard, fu ingannato da Gerhard Berger, Niki Lauda e dal ristoratore di Formula 1 Karl-Heinz Zimmermann.

"Mi avete preso da parte e mi avete convinto che a Monza era tradizione bere una grappa prima delle qualifiche", ha ricordato Coulthard e ha detto a Berger: "Ero un pilota giovane e impressionabile e tu eri un vincitore di Gran Premi".

"Naturalmente l'hai organizzato e io non avrei detto di no. Così portarono tre bicchierini che sembravano grappa", ha proseguito Coulthard. Ritiene che negli altri bicchieri ci fosse acqua e che solo lui abbia bevuto la grappa.

"È successo circa mezz'ora prima delle qualifiche. Prendo l'alcol, esco [dopo] e ottengo la pole position!". È stata la seconda della sua carriera.

Berger ha risposto seccamente: "Ho sempre bevuto prima delle qualifiche: un Amaretto e poi un espresso".

Tra l'altro, la pole non favorì Coulthard, all'epoca sulla Williams. Si ritirò in anticipo per un difetto tecnico.