Alex Albon : va-t-il s'échapper de son contrat avec Williams ?

Alex Albon semble avoir attiré l'attention de deux équipes en 2023. Il est désormais spéculé qu'il pourrait quitter Williams plus tôt que prévu.

Eddie Jordan est convaincu qu'Alex Albon mérite une seconde chance chez Red Bull Racing.

Dans le podcast "Formula For Success", l'ancien propriétaire de l'équipe, âgé de 75 ans, a déclaré : "J'ai un vrai faible pour Albon. Je pense que si on lui crée les bonnes conditions, il pourrait vraiment être très, très bon et j'aimerais qu'il ait à nouveau sa chance à côté de Max à un moment donné. Je pense qu'il pourrait être une grande surprise".

Albon convainc par ses fortes performances au volant de la Williams, il a tout de même marqué 27 points en 2023. Entre-temps, il a même été considéré comme un successeur possible de Sergio Pérez, qui bénéficie toutefois toujours du soutien de Red Bull Racing.

Albon avait accéléré aux côtés de Max Verstappen en 2019 et 2020, puis il avait dû laisser la place à Pérez.

Le problème, c'est qu'Albon est lié à Williams jusqu'à la fin 2025. Mais se passera-t-il quelque chose la saison prochaine ? Malgré la validité du contrat de travail ?

"On pense qu'Albon est très intéressé par la possibilité de se libérer de son contrat actuel avec Williams, qui le lie à l'équipe jusqu'en 2025", peut-on lire sur ESPN.

Selon ces sources, deux équipes auraient tenté sans succès de faire sortir Albon de ce contrat l'année dernière. Plusieurs équipes surveilleraient désormais sa situation. Il est donc bien possible que la silly season ne commence pas seulement plus tôt, mais surtout qu'elle porte enfin bien son nom.