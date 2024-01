Alex Albon: sta scappando dal contratto con la Williams?

Eddie Jordan è convinto che Alex Albon meriti una seconda possibilità alla Red Bull Racing.

Nel podcast "Formula For Success", il 75enne ex proprietario del team ha spiegato: "Ho un debole per Albon. Penso che se si creano le condizioni giuste per lui, potrebbe diventare davvero molto bravo e mi piacerebbe che prima o poi avesse un'altra possibilità accanto a Max. Penso che potrebbe essere una grande sorpresa".

Albon ha impressionato per le sue ottime prestazioni con la Williams, realizzando 27 punti nel 2023. A un certo punto si è persino parlato di un possibile successore di Sergio Pérez, che continua a godere dell'appoggio della Red Bull Racing.

Albon ha guidato al fianco di Max Verstappen nel 2019 e nel 2020, ma poi ha dovuto lasciare il posto a Pérez.

Il problema: Albon è legato alla Williams fino alla fine del 2025. Ma potrebbe accadere qualcosa nella prossima stagione? Nonostante il contratto di lavoro valido?

"Si ritiene che Albon voglia uscire dal suo attuale contratto con la Williams, che lo lega alla squadra fino al 2025", riporta ESPN.

Le fonti hanno riferito che l'anno scorso due squadre hanno cercato senza successo di liberare Albon dal suo contratto. Ora diverse squadre starebbero monitorando la sua situazione. È quindi molto probabile che la Silly Season non solo inizierà prima, ma soprattutto sarà finalmente all'altezza del suo nome.