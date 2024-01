Alex Albon: estará a escapar ao seu contrato com a Williams?

Eddie Jordan está convencido de que Alex Albon merece uma segunda oportunidade na Red Bull Racing.

No podcast "Formula For Success", o antigo proprietário da equipa, de 75 anos, explicou: "Tenho um fraquinho pelo Albon. Acho que se criarmos as condições certas para ele, ele pode ser muito, muito bom e gostaria de o ver ter outra oportunidade ao lado do Max. Acho que ele pode ser uma grande surpresa".

Albon impressionou com o seu forte desempenho na Williams, marcando 27 pontos em 2023. A certa altura, houve rumores de que seria um possível sucessor de Sergio Pérez, que continua a contar com o apoio da Red Bull Racing.

Albon pilotou ao lado de Max Verstappen em 2019 e 2020, mas depois teve que dar lugar a Pérez.

O problema: Albon está vinculado à Williams até o final de 2025. Mas será que algo pode acontecer na próxima temporada? Apesar do contrato de trabalho válido?

"Acredita-se que Albon está interessado em sair do seu atual contrato com a Williams, que o liga à equipa até 2025", refere a ESPN.

Segundo fontes, duas equipas tentaram, sem sucesso, fazer com que Albon rescindisse o seu contrato no ano passado. Atualmente, várias equipas estão a acompanhar a sua situação. Por conseguinte, é bem possível que a Silly Season não só comece mais cedo, como, sobretudo, faça finalmente jus ao seu nome.