Günther Steiner sobre la salida de Haas: Una llamada y ya está

Günther Steiner ya no es el director de equipo de la escudería estadounidense Haas. El piloto del Tirol del Sur se ha pronunciado por primera vez sobre esta separación.

Günther Steiner aprovechó la oportunidad de inmediato. Fue algo insólito, pero también fue su final en Haas. El tirolés del sur estaba invitado el sábado en el Autosport International Show.

Y necesitaba urgentemente desahogarse. "No tuve la oportunidad de dar las gracias a algunas personas cuando dejé Haas F1. Sólo quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo de los que no pude despedirme adecuadamente cuando me fui", dijo, "Así que lo haré de esta manera. Y también quiero dar las gracias a todos los aficionados que nos apoyaron durante mi estancia allí. Es fantástico, gracias a todos por el apoyo que recibí y sigo recibiendo".

Steiner continuó: "Sí, duele [no poder despedirse], pero todos me conocen y saben que aprecio lo que han hecho. Siempre es mejor decírselo directamente. Estaría bien decirles: 'Hola chicos, gracias por lo que habéis hecho por el equipo'".

El 10 de enero, Haas anunció que no se había prorrogado el contrato de Steiner. La separación fue una sorpresa para muchos observadores. Steiner se enteró entre Navidad y Nochevieja. Y fue relativamente sin adornos.

"Fue una llamada telefónica, él [Gene] me llamó y me dijo que no quería prorrogar el contrato, que expiraba al final de la temporada, y eso fue todo", dijo Steiner.

¿Le cogió la llamada por sorpresa? "No sé si fue una sorpresa, siempre lo es, pero al fin y al cabo él es el dueño del equipo, puede hacer lo que quiera y es su decisión".