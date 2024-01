Günther Steiner à propos de l'arrêt de Haas : un coup de fil et c'est fini

Günther Steiner n'est plus le chef d'équipe de l'écurie américaine Haas. Le Tyrolien du Sud s'est exprimé pour la première fois sur cette séparation.

Günther Steiner a immédiatement saisi l'occasion. C'était un peu inhabituel, mais c'était aussi sa sortie chez Haas. Le Tyrolien du Sud était invité samedi à l'Autosport International Show.

Et devait urgemment se débarrasser de quelque chose. "Je n'ai pas eu l'occasion de remercier certaines personnes lorsque j'ai quitté Haas F1. Je veux simplement remercier tous les membres de l'équipe à qui je n'ai pas pu dire au revoir correctement quand je suis parti", a-t-il déclaré : "Je vais donc le faire de cette manière. Et je voudrais aussi remercier tous les fans qui nous ont soutenus pendant que j'étais là-bas. C'est fantastique - merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et que je continue de recevoir".

Steiner poursuit : "Oui, ça fait mal [de ne pas pouvoir leur dire au revoir], mais ils me connaissent tous et savent que j'apprécie ce qu'ils ont fait. C'est toujours mieux de le leur dire directement. Ce serait bien de dire : 'Hé, les gars, merci pour ce que vous avez fait pour l'équipe'".

Le 10 janvier, Haas a fait savoir que le contrat de Steiner n'avait pas été renouvelé. La séparation a surpris de nombreux observateurs. Steiner l'a appris entre Noël et le Nouvel An. Et ce, de manière relativement peu ornementale.

"C'était un appel, il [Gene] m'a appelé et m'a dit qu'il ne voulait pas prolonger le contrat qui arrivait à échéance à la fin de la saison et c'est tout", a déclaré Steiner.

Cet appel l'a-t-il surpris ? "Je ne sais pas si c'était une surprise, c'est toujours une surprise, mais à la fin l'équipe lui appartient, il peut faire ce qu'il veut et c'est sa décision".