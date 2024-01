Günther Steiner sull'uscita di Haas: una telefonata e basta

Günther Steiner non è più team principal della scuderia statunitense Haas. L'altoatesino ha commentato per la prima volta la separazione.

Günther Steiner colse immediatamente l'opportunità. È stato un po' insolito, ma è stata anche la sua fine alla Haas. Sabato l'altoatesino era ospite dell'Autosport International Show.

E aveva urgente bisogno di sfogarsi. "Non ho avuto l'opportunità di ringraziare alcune persone quando ho lasciato la Haas F1. Voglio ringraziare tutti i membri del team che non ho potuto salutare adeguatamente quando me ne sono andato", ha detto, "quindi lo farò in questo modo. E vorrei anche ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sostenuto durante il mio soggiorno. È fantastico, grazie a tutti per il sostegno che ho ricevuto e che ricevo tuttora".

Steiner ha continuato: "Sì, fa male [non poter dire addio], ma tutti loro mi conoscono e sanno che apprezzo quello che hanno fatto. È sempre meglio dirglielo direttamente. Sarebbe bello dire: 'Ehi ragazzi, grazie per quello che avete fatto per la squadra'".

Il 10 gennaio Haas ha annunciato che il contratto di Steiner non era stato prolungato. La separazione è stata una sorpresa per molti osservatori. Steiner lo scoprì tra Natale e Capodanno. E la notizia è stata relativamente poco elegante.

"È stata una telefonata, lui [Gene] mi ha chiamato e mi ha detto che non voleva prolungare il contratto, che scadeva alla fine della stagione, e così è stato", ha detto Steiner.

La telefonata lo ha colto di sorpresa? "Non so se è stata una sorpresa, è sempre una sorpresa, ma alla fine lui è il proprietario della squadra, può fare quello che vuole ed è una sua decisione".