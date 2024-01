Günther Steiner sobre a saída da Haas: Um telefonema e pronto

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Günther Steiner aproveitou imediatamente a oportunidade. Foi algo invulgar, mas foi também o seu fim na Haas. O tirolês do sul foi um convidado do Autosport International Show no sábado.

E precisava urgentemente de desabafar. "Não tive a oportunidade de agradecer a algumas pessoas quando deixei a Haas F1. Só quero agradecer a todos os membros da equipa de quem não me despedi devidamente quando saí", disse ele, "por isso vou fazê-lo desta forma. E também gostaria de agradecer a todos os adeptos que nos apoiaram durante o tempo que lá estive. É fantástico - obrigado a todos pelo apoio que recebi e continuo a receber."

Steiner continuou: "Sim, dói [não poder despedir-se], mas todos eles me conhecem e sabem que eu agradeço o que fizeram. É sempre melhor dizer-lhes diretamente. Seria bom dizer: 'Olá pessoal, obrigado pelo que fizeram pela equipa'".

Em 10 de janeiro, Haas anunciou que o contrato de Steiner não tinha sido prolongado. A separação foi uma surpresa para muitos observadores. Steiner soube-o entre o Natal e a véspera de Ano Novo. E foi relativamente sem adornos.

"Foi um telefonema, ele [Gene] ligou-me e disse que não queria prolongar o contrato, que expirava no final da época, e pronto", disse Steiner.

A chamada apanhou-o de surpresa? "Não sei se foi uma surpresa, é sempre uma surpresa, mas no fim de contas ele é o dono da equipa, pode fazer o que quiser e a decisão é dele."