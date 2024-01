Ecclestone à propos de Schumacher : "Il lui a gâché beaucoup de choses".

Mick Schumacher a bénéficié de l'aide de Ferrari pendant ses années de jeunesse, Mick faisait partie de l'académie des Rouges. Schumacher a réussi à accéder à la Formule 1 en remportant des titres en Formule 3 et Formule 2 avec Prema.

Malgré tout, l'ex-promoteur en chef Bernie Ecclestone ne peut s'empêcher de lui lancer une pique. En effet, le Britannique pense qu'un autre programme de relève aurait mieux convenu à Schumacher.

"Il aurait été bien dans une équipe comme Red Bull avec son programme junior, où l'on aide les jeunes pilotes à remporter des victoires. Cela lui a gâché beaucoup de choses", a déclaré Ecclestone à l'agence de presse dpa. Encouragés par Red Bull, Sebastian Vettel et Max Verstappen ont par exemple réussi à faire le saut en Formule 1. Vettel a été champion du monde quatre fois, Verstappen trois fois jusqu'à présent.

De plus, l'influence de la légende Michael Schumacher aurait également été un facteur essentiel pour Ecclestone. "Si son père avait été sur place avec lui, il aurait pu avoir une toute autre influence sur lui", a estimé Ecclestone.

Mais Mick Schumacher continue à se battre pour une place dans la catégorie reine. Il participera au WEC avec Alpine en 2024 et restera remplaçant chez Mercedes.

"Je vais rester très proche de la Formule 1 et j'espère que cela me permettra de prouver aux gens de la Formule 1 que je mérite toujours une chance dans la catégorie reine du sport automobile et que j'y ai ma place", déclarait Schumacher à la fin de l'année dernière.