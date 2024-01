Ecclestone su Schumacher: "Gli ha rovinato molto".

Mick Schumacher ha goduto dell'aiuto della Ferrari nei suoi anni giovanili, Mick faceva parte dell'accademia delle Rosse. Dopo aver vinto titoli in Formula 3 e in Formula 2 con la Prema, Schumacher è passato alla Formula 1.

Tuttavia, l'ex capo promotore Bernie Ecclestone non resiste a un colpo di coda. Il britannico ritiene che Schumacher sarebbe stato più adatto a un programma junior diverso.

"Sarebbe stato in buone mani in una squadra come la Red Bull con il suo programma junior, dove aiutano i giovani piloti a ottenere vittorie. Questo ha rovinato molte cose per lui", ha dichiarato Ecclestone all'agenzia di stampa dpa. Sebastian Vettel e Max Verstappen, ad esempio, hanno fatto il salto in Formula 1 con il supporto della Red Bull, con Vettel che è diventato campione del mondo quattro volte e Verstappen tre volte finora.

Inoltre, l'influenza della leggenda Michael Schumacher sarebbe stata un fattore essenziale per Ecclestone. "Se suo padre fosse stato lì con lui, avrebbe potuto avere un'influenza completamente diversa su di lui", ha detto Ecclestone.

Ma Mick Schumacher è ancora in lotta per un posto nella classe regina. Parteciperà al WEC con Alpine nel 2024 e rimarrà anche come pilota di riserva alla Mercedes.

"Resterò molto legato alla Formula 1 e spero di poter dimostrare alle persone della Formula 1 che merito ancora una possibilità nella classe regina del motorsport e che il mio posto è qui", ha dichiarato Schumacher alla fine dello scorso anno.