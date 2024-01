Ecclestone sobre Schumacher: "Estragou muita coisa para ele"

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Mick Schumacher contou com a ajuda da Ferrari nos seus anos de júnior, Mick fez parte da academia dos Reds. Depois de ganhar títulos na Fórmula 3 e na Fórmula 2 com a Prema, Schumacher subiu para a Fórmula 1.

No entanto, o ex-promotor chefe Bernie Ecclestone não resiste a um golpe lateral. O britânico acredita que Schumacher teria sido mais adequado para um programa júnior diferente.

"Ele teria ficado em boas mãos numa equipa como a Red Bull, com o seu programa de juniores, onde ajudam os jovens pilotos a alcançar vitórias. Isso estragou-lhe muitas coisas", disse Ecclestone à agência noticiosa dpa. Sebastian Vettel e Max Verstappen, por exemplo, deram o salto para a Fórmula 1 com o apoio da Red Bull, tendo Vettel sido campeão do mundo quatro vezes e Verstappen três vezes até à data.

Além disso, a influência da lenda Michael Schumacher também teria sido um fator essencial para Ecclestone. "Se o pai dele estivesse lá com ele, poderia ter tido uma influência completamente diferente sobre ele", disse Ecclestone.

Mas Mick Schumacher ainda está a lutar por um lugar na categoria rainha. Ele vai competir no WEC com a Alpine em 2024 e também permanecerá como piloto de reserva na Mercedes.

"Vou continuar muito ligado à Fórmula 1 e espero também poder provar às pessoas da Fórmula 1 que ainda mereço uma oportunidade na categoria rainha do desporto automóvel e que pertenço aqui", disse Schumacher no final do ano passado.