Haas tras la retirada de Steiner: mejor salir de ella

La frustración en Gene Haas es grande. La temporada pasada, en particular, fue dura para el dueño del equipo: con Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen, la escudería estadounidense sólo terminó décima de diez equipos.

Demasiado poco, y Gene Haas había visto suficiente. No prorrogó el contrato del jefe de equipo Günther Steiner (58), sino que ascendió sin contemplaciones al ingeniero jefe Ayao Komatsu (47) a director del equipo.

A pesar de su enfado por la falta de resultados, Haas no piensa vender la escudería, que también financia con su propio dinero.

"No entré en la Fórmula 1 para vender [el equipo]", dice Haas. "Lo hice porque quería correr. Günther tenía la misma perspectiva. No estamos aquí para ganar dinero, queremos correr y ser competitivos. Si miras la historia de cualquier equipo, ha tenido muchos años buenos y muchos años malos".

Sobrevivir es una de las características para mejorar, dice Haas: "Mientras puedas sobrevivir, siempre tienes otro año para demostrar tu valía. Este es un gran cambio. La pérdida de Günther significará que el equipo tendrá que centrarse en otros aspectos. Esperemos salir de esta situación en una posición mejor", dice Haas.

En cuanto a las finanzas, el propietario del equipo no se ve en una mala posición. El problema son las propias inversiones. "Existe la percepción de que estamos gastando mucho menos dinero; normalmente estamos dentro de los 10 millones de dólares alrededor del límite presupuestario", dice. "Simplemente no creo que estemos gastando bien ese dinero. Muchos equipos han invertido previamente en sus infraestructuras, edificios, equipos y personal. Nuestro modelo ha sido subcontratar gran parte de eso. Estamos gastando mucho dinero. Aún no hemos tocado techo, pero estamos muy cerca. No creo que estemos gastando el dinero de la manera más eficaz".

Haas continuó: "Hemos sobrevivido ocho años y no estamos en una situación en la que vayamos a quebrar. Pero quiero poder sobrevivir los próximos 10 años. Tenemos que mejorar", afirma.

Al fin y al cabo, es más fácil conservar y atraer patrocinadores si eres un equipo de mitad de tabla y no acabas el último: "Ésa es mi visión de las cosas. Al mismo tiempo, recibimos más dinero de la FOM [Formula One Management] si podemos ir un poco más rápido, lo que nos hace la vida un poco más fácil. Lo importante es ganar. Tenemos un gran equipo, grandes motores y grandes pilotos. No hay ninguna razón por la que seamos décimos. No puedo entender cómo podemos estar así con todo el equipo y la gente que tenemos".