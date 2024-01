Haas après l'élimination de Steiner : mieux s'en sortir

La frustration est grande chez Gene Haas. C'est surtout la saison dernière qui a fait mal au propriétaire de l'équipe - avec Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, l'équipe américaine n'a obtenu que la dixième place sur dix équipes.

Trop peu, et Gene Haas en avait assez vu. Il n'a pas prolongé le contrat du directeur de l'équipe Günther Steiner (58 ans), et à la place, il a promu sans hésiter l'ingénieur en chef Ayao Komatsu (47 ans) au poste de directeur de l'écurie.

Malgré sa colère face à l'absence de résultats, Haas n'envisage pas de vendre l'écurie qu'il finance également avec son argent.

"Je ne suis pas entré en Formule 1 pour vendre [l'équipe]", déclare Haas. "Je l'ai fait parce que je voulais faire des courses. Günther avait la même perspective. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, nous voulons faire des courses et être compétitifs. Si vous regardez l'histoire de chaque équipe, elle a eu beaucoup de bonnes années et beaucoup de mauvaises".

Survivre est l'une des qualités pour devenir meilleur, selon Haas : "Tant que vous pouvez survivre, vous avez toujours une année supplémentaire pour faire vos preuves. C'est un grand changement. La perte de Günther va obliger l'équipe à se concentrer sur d'autres aspects. Espérons que nous sortirons mieux de cette situation", a déclaré Haas.

En ce qui concerne l'aspect financier, le propriétaire de l'équipe ne se voit pas en mauvaise posture. Le problème réside dans les investissements eux-mêmes. "Il y a l'impression que nous dépensons beaucoup moins d'argent ; nous évoluons normalement dans les 10 millions de dollars autour de la limite budgétaire", dit-il. "Je pense simplement que nous ne dépensons pas bien cet argent. De nombreuses équipes ont investi auparavant dans leur infrastructure, leurs bâtiments, leur équipement et leur personnel. Notre modèle consistait à en externaliser une grande partie. Nous dépensons beaucoup d'argent. Nous n'avons pas encore dépassé le plafond, mais nous en sommes sacrément proches. Je ne pense juste pas que nous dépensions l'argent de la manière la plus efficace".

Haas poursuit : "Nous avons survécu pendant huit ans et nous ne sommes pas dans une situation où nous allons arrêter les affaires. Mais je veux à tout prix être en mesure de survivre les dix prochaines années. Nous devons nous améliorer", dit-il.

Car il est plus facile de garder des sponsors et d'en attirer si l'on est une équipe de milieu de tableau et que l'on ne traîne pas à la dernière place : "C'est ma vision des choses. En même temps, nous recevons plus d'argent de la FOM [Formula One Management] si nous pouvons rouler un peu plus vite, ce qui rend la vie un peu plus facile. Il ne s'agit vraiment que de gagner. Nous avons une super équipe, nous avons de super moteurs, nous avons vraiment de super pilotes. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons dixièmes. Je ne comprends pas comment nous pouvons être comme ça avec tout l'équipement et les gens que nous avons".