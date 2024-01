Haas dopo il ritiro di Steiner: meglio uscirne

La frustrazione di Gene Haas è grande. La scorsa stagione, in particolare, è stata dura per il proprietario del team: con Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, la squadra statunitense è arrivata solo decima su dieci team.

Troppo poco, e Gene Haas aveva visto abbastanza. Non ha prolungato il contratto con il boss della squadra Günther Steiner (58), ma ha promosso senza tanti complimenti l'ingegnere capo Ayao Komatsu (47) a team principal.

Nonostante la sua irritazione per la mancanza di risultati, Haas non pensa di vendere la scuderia, che finanzia anche con i propri soldi.

"Non sono entrato in Formula 1 per vendere [la squadra]", dice Haas. "L'ho fatto perché volevo correre. Günther aveva la stessa prospettiva. Non siamo qui per fare soldi, vogliamo correre ed essere competitivi. Se si guarda alla storia di qualsiasi squadra, ci sono stati molti anni buoni e molti anni cattivi".

La sopravvivenza è una delle caratteristiche del miglioramento, dice Haas: "Finché riesci a sopravvivere, hai sempre un altro anno per dimostrare quanto vali. Questo è un grande cambiamento. La perdita di Günther significa che la squadra dovrà concentrarsi su altri aspetti. Speriamo di uscire da questa situazione in una posizione migliore", ha dichiarato Haas.

In termini di finanze, il proprietario del team non si vede in una brutta posizione. Il problema sono gli investimenti stessi. "C'è la percezione che stiamo spendendo molto meno; di solito siamo entro i 10 milioni di dollari dal limite del budget", dice. "Ma non credo che stiamo spendendo bene quei soldi. Molte squadre hanno investito in infrastrutture, edifici, attrezzature e personale. Il nostro modello è stato quello di esternalizzare molte di queste cose. Stiamo spendendo un sacco di soldi. Non abbiamo ancora raggiunto il tetto massimo, ma ci siamo quasi. Non credo che stiamo spendendo i soldi nel modo più efficace".

Haas ha continuato: "Siamo sopravvissuti per otto anni e non siamo in una situazione in cui stiamo per fallire. Ma voglio assolutamente essere in grado di sopravvivere per i prossimi 10 anni. Dobbiamo migliorare", afferma.

Dopotutto, è più facile mantenere e attrarre sponsor se si è una squadra di metà classifica e non si finisce all'ultimo posto: "Questa è la mia visione delle cose. Allo stesso tempo, otteniamo più soldi dalla FOM [Formula One Management] se riusciamo ad andare un po' più veloci, il che rende la vita un po' più facile. L'importante è vincere. Abbiamo un'ottima squadra, ottimi motori e ottimi piloti. Non c'è motivo per cui siamo decimi. Non riesco a capire come si possa essere così con tutte le attrezzature e le persone che abbiamo".