¿Qué le espera a Steiner? Hija exigente

El sábado, Günther Steiner habló por primera vez desde que dejó Haas. Por supuesto, también habló de su futuro. Sin embargo, el tirolés del sur admitió que no tiene prisa.

"No sé si la Fórmula 1 me quiere", dijo. "En nuestra situación, no tengo prisa. Siempre hay gente que me verá en la Fórmula 1; he conocido a mucha gente y he hecho muchos amigos. Si hay algo interesante que me suponga un reto, sí, pero buscar sólo un trabajo para seguir en la Fórmula 1, eso no es lo que quiero".

Ahora quiere "relajarse un poco", explicó Steiner. "Han sido 10 años duros y todavía tengo mucho que hacer, hay mucho que arreglar en casa. También es bueno estar con la familia, porque mi hija tiene 14 años y es bastante exigente".

No ha perdido el sentido del humor: "Gestionar eso parece más difícil que dirigir un equipo de F1 en este momento, así que seguiré haciéndolo unos meses más".