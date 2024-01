Que va-t-il se passer pour Steiner ? Une fille exigeante

Après son départ de Haas, la suite de la carrière de Günther Steiner reste ouverte. Le Tyrolien du Sud n'est pas pressé. Et en plus, sa famille attend.

Günther Steiner s'est exprimé samedi pour la première fois depuis son départ de chez Haas. Il a bien entendu été question de son avenir. Le Tyrolien du Sud a toutefois admis qu'il n'était pas pressé.

"Je ne sais pas si la Formule 1 veut de moi", a-t-il déclaré. "Dans notre situation, je ne suis pas pressé. Il y a toujours des gens qui me verront en Formule 1 ; j'ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait beaucoup d'amis. S'il y a quelque chose d'intéressant qui me met au défi, oui, mais juste chercher un emploi pour rester en Formule 1, ce n'est pas ce que je veux".

Il veut maintenant "simplement se détendre un peu", a expliqué Steiner. "Ces dix années ont été difficiles et j'ai encore beaucoup à faire - il y a beaucoup de choses à ranger à la maison. C'est aussi bien de rester en famille, car ma fille a 14 ans et elle est assez exigeante".

Il n'a sans doute pas perdu son sens de l'humour : "Pour l'instant, gérer cela semble plus difficile que de diriger une équipe de F1, alors je vais continuer à le faire pendant quelques mois".