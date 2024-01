Qual è la prossima mossa di Steiner? Una figlia esigente

Sabato Günther Steiner ha parlato per la prima volta da quando ha lasciato la Haas. Naturalmente ha parlato anche del suo futuro. Tuttavia, l'altoatesino ha ammesso di non avere fretta.

"Non so se la Formula 1 mi vuole", ha detto. "Nella nostra situazione, non ho fretta. Ci sono sempre persone che mi vedranno in Formula 1; ho conosciuto molte persone e mi sono fatto molti amici. Se c'è qualcosa di interessante che mi mette alla prova, sì, ma cercare un lavoro per rimanere in Formula 1 non è quello che voglio".

Ora vuole "rilassarsi un po'", ha spiegato Steiner. "Sono stati 10 anni difficili e ho ancora molto da fare: c'è molto da riordinare a casa. È anche bello stare con la famiglia perché mia figlia ha 14 anni ed è molto esigente".

Di certo non ha perso il senso dell'umorismo: "Gestire questo sembra più difficile che gestire una squadra di F1 al momento, quindi lo farò ancora per qualche mese".