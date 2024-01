O que é que Steiner vai fazer a seguir? Filha exigente

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

No sábado, Günther Steiner falou pela primeira vez desde que deixou a Haas. Naturalmente, ele também falou sobre seu futuro. No entanto, o tirolês do sul admitiu que não tem pressa.

"Não sei se a Fórmula 1 me quer", disse ele. "Na nossa situação, não tenho pressa. Há sempre pessoas que me querem ver na Fórmula 1; conheci muitas pessoas e fiz muitos amigos. Se houver algo interessante que me desafie, sim, mas procurar apenas um emprego para ficar na Fórmula 1, não é o que eu quero".

Agora ele quer "relaxar um pouco", explicou Steiner. "Foram 10 anos difíceis e ainda tenho muito que fazer - há muita coisa para arrumar em casa. Também é bom ficar com a família porque a minha filha tem 14 anos e é bastante exigente."

Ele certamente não perdeu o seu sentido de humor: "Gerir isto parece mais difícil do que gerir uma equipa de F1 neste momento, por isso vou continuar a fazê-lo durante mais alguns meses."