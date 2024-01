Piastri : deux conseils importants pour la relève

Tim Tramnitz et Oliver Goethe sont deux talents allemands qui veulent accéder à la Formule 1. Tramnitz, qui prendra le départ en Formule 3 en 2024, espère que le programme de promotion de Red Bull lui donnera un coup de pouce.

"Avec ce programme, Red Bull encourage les pilotes et les soutient également financièrement. A cela s'ajoute également l'aspect qu'en tant que junior Red Bull, on travaille avec des gens de la Formule 1", a-t-il déclaré : "On reçoit donc beaucoup d'input de personnes extrêmement expérimentées, ce qui m'aide bien sûr extrêmement dans ma position".

Goethe fait également partie de l'équipe Red Bull et courra en Formule 3 en 2024. "J'ai toujours aimé Sebastian Vettel, qui est également issu de la relève Red Bull. Il avait de l'humour et de l'attitude. J'aimerais bien suivre ses traces", a déclaré Goethe à la dpa.

Oscar Piastri sait comment s'y prendre. Comment réussir l'ascension. Quel conseil donnerait-il à de jeunes coureurs comme Tramnitz et Goethe ? "Ne jamais abandonner. Il y a toujours des obstacles et des défis sur le chemin, mais ils peuvent vous façonner et vous rendre meilleur", a-t-il déclaré à Speedcafe.

Et de poursuivre : "Il faut toujours garder la foi intérieure en soi qui vous a amené là où vous êtes".

Mais ce n'est pas tout. "Une autre chose est d'en profiter. Le sport automobile est bien sûr parfois un métier difficile, mais il ne faut jamais perdre la passion qui vous a poussé à le poursuivre", poursuit Piastri.

De manière plus générale, Piastri, qui a effectué sa saison rookie chez McLaren en 2023, estime qu'il est "important d'augmenter la concurrence, d'encourager davantage de personnes à se lancer dans le sport automobile et d'améliorer continuellement les standards afin que le potentiel soit testé et aiguisé dès le plus jeune âge. Malheureusement, ce n'est pas un processus facile et il n'y a pas de chemin éprouvé, mais je pense que ce sont de bonnes briques".