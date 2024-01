Piastri: due consigli importanti per le nuove generazioni

La strada dal karting alla Formula 1 è lunga e impegnativa, anche per i migliori talenti. Oscar Piastri ha due consigli importanti per la prossima generazione.

Tim Tramnitz e Oliver Goethe sono due talentuosi piloti tedeschi che desiderano entrare in Formula 1. Tramnitz, che gareggerà in Formula 3 nel 2024, spera in una spinta dal programma di supporto Red Bull.

"Con il programma, Red Bull promuove i piloti e li sostiene anche finanziariamente. C'è anche l'aspetto che, in quanto junior Red Bull, si lavora con persone di Formula 1", ha detto:"Quindi si ricevono molti input da persone estremamente esperte, che ovviamente mi aiutano molto nella mia posizione".

Anche Goethe fa parte della squadra Red Bull e correrà in Formula 3 nel 2024: "Mi è sempre piaciuto Sebastian Vettel, anche lui proveniente dalla squadra junior della Red Bull. Aveva umorismo e attitudine. Mi piacerebbe seguire le sue orme", ha dichiarato Goethe alla dpa.

Oscar Piastri sa come fare. Come fare la salita. Che consiglio darebbe a giovani corridori come Tramnitz e Goethe? "Non bisogna mai arrendersi. Ci sono sempre ostacoli e sfide lungo il percorso, ma possono formarti e renderti migliore", ha detto a Speedcafe.

E ha continuato: "Devi sempre mantenere la fiducia in te stesso che ti ha portato dove sei ora".

Ma non è tutto. "Un'altra cosa è divertirsi. Il motorsport è ovviamente un'attività difficile a volte, ma non bisogna mai perdere la passione che ti ha spinto a perseguirlo", dice Piastri.

Più in generale, Piastri, che ha completato la sua stagione da rookie per la McLaren nel 2023, ritiene che sia "importante aumentare la competizione, incoraggiare un maggior numero di persone a entrare nel mondo del motorsport e migliorare continuamente gli standard in modo che il potenziale sia testato e affinato in giovane età. Purtroppo non è un processo facile e non c'è un metodo collaudato, ma credo che questi siano buoni elementi di partenza".