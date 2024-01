Piastri: Dois conselhos importantes para a próxima geração

O caminho do karting para a Fórmula 1 é longo e exigente, mesmo para os melhores talentos. Oscar Piastri tem duas dicas importantes para a próxima geração.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Tim Tramnitz e Oliver Goethe são dois talentosos pilotos alemães que querem chegar à Fórmula 1. Tramnitz, que vai competir na Fórmula 3 em 2024, espera um impulso do programa de apoio da Red Bull.

"Com o programa, a Red Bull promove os pilotos e também os apoia financeiramente. Há também o aspeto de que, como júnior da Red Bull, se trabalha com pessoas da Fórmula 1", disse ele:"Assim, recebe-se muita informação de pessoas extremamente experientes, o que obviamente me ajuda muito na minha posição."

Goethe também é membro da equipa Red Bull e vai correr na Fórmula 3 em 2024. "Sempre gostei do Sebastian Vettel, que também vem da equipa júnior da Red Bull. Ele tinha humor e atitude. Gostaria muito de seguir os seus passos", disse Goethe à dpa.

Oscar Piastri sabe como o fazer. Como fazer a subida. Que conselho daria a jovens ciclistas como Tramnitz e Goethe? "Nunca desistam. Há sempre obstáculos e desafios ao longo do caminho, mas eles podem moldar-nos e tornar-nos melhores", disse à Speedcafe.

E continuou: "Tens sempre de manter a crença interior em ti próprio que te trouxe até onde estás agora."

Mas isso não é tudo. "Outra coisa é divertirmo-nos. É claro que o desporto motorizado é, por vezes, um negócio difícil, mas nunca se deve perder a paixão que nos levou a persegui-lo", diz Piastri.

De uma forma mais geral, Piastri, que completou a sua época de estreia na McLaren em 2023, acredita que é "importante aumentar a competição, encorajar mais pessoas a entrar no desporto automóvel e melhorar continuamente os padrões para que o potencial seja testado e aperfeiçoado numa idade jovem. Infelizmente, não é um processo fácil e não existe uma forma testada e comprovada, mas penso que estes são bons blocos de construção".