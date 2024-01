Coulthard: "Por eso no le gustaba Schumacher

David Coulthard pilotó para Williams, McLaren y Red Bull Racing en su carrera entre 1994 y 2008. Pero el escocés también podría haberse sentado en un Ferrari. Como compañero de equipo de Michael Schumacher.

En el podcast "Formula For Success", reveló por qué no se pasó a los Red Bull en la década de 1990.

"Me reuní con Jean Todt en París, en su piso, para hablar de la posibilidad de pilotar para Ferrari", dijo el piloto de 52 años.

"Mi recuerdo es que el contrato que me ofrecieron era básicamente un contrato de número dos, en el que, a pesar de lo que se pueda concluir ahora sobre mi carrera, seguía sintiendo en aquel momento que no estaba firmando un contrato en igualdad de condiciones", dijo Coulthard.

"Si hubiera sido cuarto en la carrera y Michael quinto, entonces habría tenido que adelantar y dejarle pasar". Sencillamente, no podía firmar esta orden de equipo, recalcó el subcampeón del mundo de 2001.

Las cosas eran diferentes en McLaren, como también explicó. "Allí el contrato siempre ofrecía igualdad de oportunidades. Y aunque había una cláusula que decía que tenías que aceptar las instrucciones del jefe del equipo, fueran cuales fueran las circunstancias, en general se me daba una oportunidad justa y equitativa de progresar y ver hasta qué punto podía desarrollar mis habilidades", dijo Coulthard.