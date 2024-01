Coulthard : voilà pourquoi il n'avait pas envie de Schumacher

Au cours de sa carrière, David Coulthard a piloté pour Williams, McLaren et Red Bull Racing entre 1994 et 2008. Mais l'Écossais aurait également pu prendre place dans une Ferrari. En tant que coéquipier de Michael Schumacher.

Dans le podcast "Formula For Success", il a révélé pourquoi il n'était toutefois pas passé chez les Rouges dans les années 1990.

"J'ai rencontré Jean Todt à Paris, dans son appartement, pour discuter de la possibilité de courir pour Ferrari", explique l'homme de 52 ans.

"D'après mes souvenirs, le contrat proposé était en fait un contrat numéro deux où, malgré tout ce que l'on peut conclure aujourd'hui sur ma carrière, j'avais toujours le sentiment à l'époque que je ne signerais pas une égalité des chances", a déclaré Coulthard.

"Si j'avais été quatrième en course et Michael cinquième, j'aurais dû traverser et le laisser passer". Le vice-champion du monde 2001 a souligné qu'il n'avait tout simplement pas pu signer cette clause d'ordre d'équipe.

Chez McLaren, c'était différent, comme il l'a également expliqué. "Le contrat là-bas offrait toujours l'égalité des chances. Et même s'il y avait une clause qui stipulait que vous deviez accepter les instructions du chef d'équipe, quelles que soient les circonstances, on m'a globalement donné une chance juste et égale de continuer et de voir à quel point je pouvais développer mes capacités", a déclaré Coulthard.