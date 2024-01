Coulthard: ecco perché non gli piaceva Schumacher

David Coulthard ha guidato per Williams, McLaren e Red Bull Racing nella sua carriera tra il 1994 e il 2008. Ma lo scozzese avrebbe potuto anche sedersi su una Ferrari. Come compagno di squadra di Michael Schumacher.

Nel podcast "Formula For Success", ha rivelato il motivo per cui non è passato alle Red Bull negli anni Novanta.

"Ho incontrato Jean Todt a Parigi nel suo appartamento per parlare della possibilità di guidare per la Ferrari", ha detto il 52enne.

"Il mio ricordo è che il contratto offerto era fondamentalmente un contratto da numero due e, nonostante le conclusioni che si possono trarre sulla mia carriera ora, all'epoca sentivo ancora che non stavo firmando per una pari opportunità", ha detto Coulthard.

"Se fossi stato quarto in gara e Michael quinto, avrei dovuto passare e lasciarlo passare". Semplicemente non poteva firmare questo ordine di scuderia, ha sottolineato il vicecampione del mondo 2001.

Le cose erano diverse alla McLaren, come ha spiegato anche lui. "Il contratto offriva sempre pari opportunità. E anche se c'era una clausola che diceva che dovevi accettare le istruzioni del capo squadra, in qualsiasi circostanza, nel complesso mi è stata data una possibilità equa e paritaria di andare avanti e di vedere se potevo sviluppare le mie capacità", ha detto Coulthard.