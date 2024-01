Coulthard: É por isso que ele não gostava de Schumacher

David Coulthard revelou que também discutiu uma troca com a Ferrari no passado. Ele também explicou o que o impediu.

David Coulthard pilotou para a Williams, McLaren e Red Bull Racing na sua carreira entre 1994 e 2008. Mas o escocês também podia ter-se sentado num Ferrari. Como companheiro de equipa de Michael Schumacher.

No podcast "Formula For Success", ele revelou por que não se transferiu para a Red Bulls na década de 1990.

"Encontrei-me com Jean Todt em Paris, no seu apartamento, para falar sobre a possibilidade de conduzir para a Ferrari", disse o piloto de 52 anos.

"Lembro-me de que o contrato oferecido era basicamente um contrato de número dois e, apesar do que se pode concluir sobre a minha carreira agora, eu ainda sentia na época que não estava assinando uma oportunidade igual", disse Coulthard.

"Se eu estivesse em quarto na corrida e Michael em quinto, eu teria que passar e deixá-lo passar". Ele simplesmente não podia assinar esta ordem de equipa, sublinhou o vice-campeão do mundo de 2001.

As coisas eram diferentes na McLaren, como ele também explicou. "O contrato sempre ofereceu igualdade de oportunidades. E, embora houvesse uma cláusula que dizia que era preciso aceitar as instruções do chefe de equipa, independentemente das circunstâncias, no geral foi-me dada uma oportunidade justa e igual de progredir e ver até que ponto podia desenvolver as minhas capacidades", disse Coulthard.