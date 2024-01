David Schumacher: ha deluso papà Ralf?

David Schumacher ha corso nel DTM negli ultimi due anni. Come vede papà Ralf lo sviluppo di suo figlio, che in realtà voleva entrare in Formula 1?

Mick Schumacher sa fin troppo bene quanto possa essere intensa la pressione dovuta al cognome Schumacher. Sono anni che sente la grande aspettativa. Anche prima di entrare in Formula 1.

Per David Schumacher è stato un po' diverso. Il figlio di Ralf Schumacher si è reso conto della fama del padre "solo più tardi, perché all'epoca non ero mai presente alle gare di Formula 1. Ma non lo vedo come una persona famosa, lo vedo come mio padre", ha detto David alla Bild.

Naturalmente, anche lui aveva gli occhi puntati sulla Formula 1 e ha seguito questo percorso nelle classi giovanili, ma poi è passato dalla Formula 3 al DTM nel 2022. Questo anche per motivi finanziari, dato che il percorso che porta alla Formula 1 attraverso le classi giovanili è costoso.

"Devo ammettere che a volte penso che David sia troppo rilassato nel suo approccio a una cosa o a un'altra. Alcune cose sarebbero potute andare diversamente per David negli ultimi anni. Ma sono molto orgoglioso del mio David. Ognuno deve trovare la propria strada", ha dichiarato Ralf Schumacher.

David ha soddisfatto le aspettative del padre? "Dovrei essere in Formula 1 per poterlo fare", dice David.

Se Ralf Schumacher è un padre severo "dipende dalla situazione", rivela David Schumacher. "Era estremamente severo quando si trattava di comportamento o di educazione a tavola". Anche Ralf doveva essere sempre in azione. "Per quanto riguarda la mia forma fisica, anche lui era molto esigente. Quando ero adolescente e un po' in sovrappeso, mi incoraggiava e gliene sono molto grato".

"Nel frattempo, credo che anche lui abbia capito che devo andare per la mia strada, visto che ho già 22 anni", ha detto David, che non ha ancora deciso se portare a termine un'altra stagione nel DTM nel 2024.