Günther Steiner contraataca: Esto es lo que dice sobre la acusación de Haas

La marcha de Günther Steiner de Haas sigue teniendo consecuencias. El sábado, el piloto del Tirol del Sur habló de ello por primera vez, sin ocultar su decepción por no poder despedirse como es debido de sus antiguos compañeros.

Tras la decisión de no prorrogar el contrato de Steiner, el propietario del equipo, Gene Haas, habló de los motivos. "Me avergüenza que no hayamos superado el último puesto en la Copa de Constructores con este material en 2023. Entramos en nuestra novena temporada, hemos disputado 166 pruebas del Mundial y no tenemos ni un solo podio que mostrar. En los últimos años, hemos estado a la cola".

Haas no quiso que las críticas se interpretaran como que todo era culpa de Steiner, "pero me pareció que había llegado el momento de aplicar ciertos cambios y probar algo nuevo. Porque si hubiéramos seguido como hasta ahora, tampoco habría funcionado".

¿Qué dice el propio Steiner?

"Si es así como se siente, es asunto suyo y puede decirlo", afirma: "Por supuesto que nadie en el equipo está orgulloso de acabar décimo. No hicimos una buena temporada en el 23, todos lo sabemos".

"Pero en mi opinión, lo que cuenta no es cómo te caes, sino cómo te levantas cuando estás abajo", dijo Steiner.

Ese es su lema en la vida, y eso es lo que hay que recordar, dice Steiner: "No avergonzarse de nada, simplemente seguir adelante y hacerlo mejor".

Cuando se le preguntó si podía dar algún consejo a sus antiguos empleados, añadió: "Diría al equipo: seguid trabajando. Hay mucha gente buena. No bajéis la cabeza y seguid trabajando. Lo conseguiréis".