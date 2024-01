Günther Steiner contre-attaque : voici ce qu'il dit des accusations de Haas

Le départ de Günther Steiner de chez Haas a encore des répercussions. Samedi, le Tyrolien du Sud s'est exprimé pour la première fois à ce sujet, ne cachant pas sa déception de ne pas avoir pu faire ses adieux à ses anciens collaborateurs.

Après la décision de ne pas prolonger le contrat de Steiner, le propriétaire de l'équipe, Gene Haas, s'est à son tour exprimé sur les raisons de cette décision. "J'ai honte que nous ne soyons pas parvenus à dépasser la dernière place de la Coupe des Constructeurs en 2023 avec ce matériel. Nous entamons notre neuvième saison, nous avons disputé 166 courses de championnat du monde et nous n'avons pas un seul podium à notre actif. Les années précédentes, nous nous sommes retrouvés dans les derniers rangs".

Haas ne voulait pas que les critiques soient interprétées comme si tout était de la faute de Steiner, "mais il me semblait simplement que le temps était venu de mettre en œuvre certains changements et d'essayer quelque chose de nouveau. Car si nous avions continué comme nous l'avons fait jusqu'à présent, cela n'aurait pas non plus fonctionné".

Qu'en pense Steiner lui-même ?

"S'il se sent ainsi, c'est son affaire et il peut le dire", a-t-il déclaré : "Bien sûr, personne dans l'équipe n'est fier d'être dixième. Nous n'avons pas fait une bonne saison en 23, nous le savons tous".

"Mais à mon avis, ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on tombe, mais la façon dont on se relève quand on est à terre", a ajouté Steiner.

C'est sa devise de vie, et c'est ce à quoi il faut penser, selon Steiner : "Ne pas avoir honte de quoi que ce soit, simplement continuer à avancer et à faire mieux".

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait un conseil à donner à ses anciens collaborateurs, il a ajouté : "Je dirais à l'équipe : continuez simplement à travailler. Il y a beaucoup de bonnes personnes là-bas. Gardez juste la tête baissée et continuez à creuser. Vous y arriverez".