Günther Steiner controbatte: ecco cosa dice a proposito dell'accusa di Haas

Günther Steiner non è più team principal della scuderia statunitense Haas. Il proprietario della squadra Gene Haas non ha potuto trattenersi dal criticare Steiner. L'altoatesino risponde.

La partenza di Günther Steiner dalla Haas continua ad avere un impatto. Sabato l'altoatesino ne ha parlato per la prima volta, non nascondendo la sua delusione per non aver potuto salutare adeguatamente i suoi ex colleghi.

Dopo la decisione di non prolungare il contratto di Steiner, il proprietario della squadra Gene Haas ne ha spiegato i motivi. "Mi vergogno di non essere riusciti a superare l'ultimo posto nella Coppa Costruttori con questo materiale nel 2023. Stiamo entrando nella nostra nona stagione, abbiamo disputato 166 gare del Campionato del Mondo e non abbiamo un solo podio da mostrare. Negli ultimi anni siamo rimasti nelle retrovie".

Haas non vuole che le critiche siano interpretate come colpa di Steiner, "ma mi è sembrato che fosse giunto il momento di attuare alcuni cambiamenti e provare qualcosa di nuovo. Perché se avessimo continuato come prima, non avrebbe funzionato".

Cosa dice lo stesso Steiner?

"Se la pensa così, sono affari suoi e può dirlo", ha detto: "Naturalmente nessuno in squadra è orgoglioso di essere arrivato decimo. Non abbiamo avuto una buona stagione nel '23, lo sappiamo tutti".

"Ma secondo me non conta come si cade, ma come ci si rialza quando si è a terra", ha detto Steiner.

Questo è il suo motto nella vita, e questo è ciò che bisogna ricordare, dice Steiner: "Non vergognarsi di nulla, solo andare avanti e fare meglio".

Quando gli è stato chiesto se potesse dare un consiglio ai suoi ex dipendenti, ha aggiunto: "Direi alla squadra: continuate a lavorare. Ci sono molte brave persone. Tenete la testa bassa e continuate a scavare. Ce la farete".