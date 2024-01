Günther Steiner contra-ataca: eis o que diz sobre a acusação de Haas

A saída de Günther Steiner da Haas ainda está a ter impacto. No sábado, o sul-tirolo falou pela primeira vez sobre o assunto, não escondendo o seu desapontamento por não ter podido despedir-se devidamente dos seus antigos colegas.

Após a decisão de não prolongar o contrato de Steiner, o proprietário da equipa, Gene Haas, falou sobre os motivos. "Tenho vergonha de não termos conseguido ultrapassar o último lugar na Taça dos Construtores com este material em 2023. Estamos a entrar na nossa nona época, disputámos 166 rondas do Campeonato do Mundo e não temos um único lugar no pódio para mostrar. Nos últimos anos, temos estado no fundo do pelotão".

Haas não quer que as críticas sejam interpretadas como se tudo fosse culpa de Steiner, "mas pareceu-me que tinha chegado o momento de implementar certas mudanças e tentar algo novo. Porque se tivéssemos continuado como antes, também não teria funcionado".

O que diz o próprio Steiner?

"Se é assim que ele se sente, é problema dele e pode dizê-lo", afirmou: "É claro que ninguém na equipa se orgulha de ter terminado em décimo lugar. Todos sabemos que não fizemos uma boa época em 23.

"Mas, na minha opinião, o que conta não é a forma como caímos, mas sim como nos levantamos quando estamos em baixo", afirma Steiner.

É esse o seu lema de vida e é isso que temos de recordar, diz Steiner: "Não ter vergonha de nada, apenas continuar e fazer melhor."

Quando lhe perguntaram se podia dar algum conselho aos seus antigos empregados, acrescentou: "Diria à equipa: continuem a trabalhar. Há lá muita gente boa. Mantenham a cabeça baixa e continuem a trabalhar. Hão-de lá chegar".