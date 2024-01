L'ex-star de Ferrari Eddie Irvine : l'ère Hamilton est terminée

Le calme est revenu autour d'Eddie Irvine. Le Nord-Irlandais, aujourd'hui âgé de 58 ans, était un personnage haut en couleur durant sa carrière dans la catégorie reine (de Suzuka 1993 à Suzuka 2002), toujours prêt à susciter la controverse, parfois incroyablement rapide, très sûr de lui et de ses capacités.

Déjà lorsqu'il était pilote de course, Irvine gagnait plus d'argent avec des opérations boursières et immobilières qu'en tant que pilote de course. Aujourd'hui, on ne le voit plus que rarement lors des courses du championnat du monde de Formule 1. Mais il a gardé sa langue bien pendue, lui qui a participé à 146 GP.

Irvine, quadruple vainqueur de GP et deuxième du championnat du monde avec Ferrari en 1999 derrière Mika Häkkinen, a parlé dans la Gazzetta dello Sport de l'état des choses dans la catégorie reine moderne. La déclaration la plus puissante : "L'ère Hamilton et Mercedes est terminée".

Irvine souligne : "Soyons clairs : Lewis est toujours un pilote formidable, extrêmement orienté vers les objectifs et avide de succès. Il fait un travail admirable derrière le volant. Et n'oublions pas qu'il se mesure à Max Verstappen, qui est nettement plus jeune, que je trouve plus rapide et qui agit avec une incroyable confiance en lui".

"En fin de compte, tout dépendra de la voiture que Mercedes pourra mettre sur les roues d'Hamilton. Lewis a prouvé à maintes reprises qu'il saisit une opportunité lorsqu'elle se présente, que ce soit en qualifications ou en course".



"Mais je ne peux pas imaginer qu'Hamilton atteigne son objectif et réalise son rêve de remporter un huitième titre de champion du monde des pilotes. Même si je n'ai pas le moindre doute sur la capacité de Lewis à gagner d'autres courses".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island