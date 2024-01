L'ex stella della Ferrari Eddie Irvine: l'era Hamilton è finita

L'ex pilota della Ferrari e della Jaguar Eddie Irvine (58) parla delle moderne gare di Formula 1. Il 58enne nordirlandese afferma: "Non riesco a immaginare che Lewis Hamilton possa raggiungere il suo obiettivo". Il 58enne nordirlandese dice: "Non riesco a immaginare che Lewis Hamilton riesca a raggiungere il suo obiettivo".

La situazione è diventata tranquilla intorno a Eddie Irvine. Durante la sua permanenza nella classe regina (da Suzuka 1993 a Suzuka 2002), l'ormai 58enne nordirlandese è stato un cane variopinto, sempre pronto alla polemica, a volte incredibilmente veloce, molto convinto di sé e delle proprie capacità.

Anche quando era ancora un pilota, l'astuto Irvine guadagnava di più con le operazioni di borsa e immobiliari che come pilota. Oggi lo si vede raramente alle gare del Campionato del Mondo di Formula 1. Ma il 146 volte partecipante a un GP ha sempre avuto un'ottima reputazione. Ma il 146 volte partecipante ai GP ha conservato la sua lingua tagliente.

Irvine, quattro volte vincitore di un GP e secondo nel Campionato del Mondo 1999 con la Ferrari dietro a Mika Häkkinen, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dello stato delle cose nella moderna classe regina. L'affermazione più forte: "L'era di Hamilton e della Mercedes è finita".

Irvine sottolinea: "Siamo chiari: Lewis è ancora un grande pilota, estremamente orientato agli obiettivi e affamato di successo. Fa un lavoro ammirevole al volante. E non dimentichiamo che dovrà vedersela con Max Verstappen, che è molto più giovane, che credo sia più veloce e che ha un'incredibile fiducia in se stesso".

"In definitiva, tutto dipenderà dalla vettura che la Mercedes riuscirà a mettere a disposizione di Hamilton. Lewis ha dimostrato più volte di saper cogliere le opportunità quando si presentano, sia in qualifica che in gara".



"Ma non riesco a immaginare che Hamilton riesca a raggiungere il suo obiettivo e a realizzare il suo sogno di vincere il suo ottavo titolo mondiale piloti. Anche se non ho il minimo dubbio che Lewis possa vincere altre gare".





