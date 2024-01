Eddie Irvine, ex-Ferrari, diz que a era Hamilton chegou ao fim

Eddie Irvine tornou-se calmo. Durante o tempo que passou na categoria rainha (Suzuka 1993 a Suzuka 2002), o irlandês do norte, agora com 58 anos, era um cão colorido, sempre bom para uma controvérsia, por vezes incrivelmente rápido, muito convencido de si próprio e das suas capacidades.

Mesmo quando ainda era piloto de corridas, o inteligente Irvine ganhava mais dinheiro com negócios na bolsa e no sector imobiliário do que como piloto de corridas. Atualmente, raramente é visto nas corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Mas o piloto que já participou 146 vezes num GP manteve a sua língua afiada.

Irvine, quatro vezes vencedor de GP e segundo classificado no Campeonato do Mundo de 1999 com a Ferrari, atrás de Mika Häkkinen, falou na Gazzetta dello Sport sobre o estado das coisas na categoria rainha moderna. A declaração mais forte: "A era de Hamilton e da Mercedes acabou".

Irvine sublinha: "Sejamos claros - o Lewis continua a ser um grande piloto, extremamente orientado para os objectivos e com fome de sucesso. Ele faz um trabalho admirável ao volante. E não nos esqueçamos - ele está a enfrentar Max Verstappen, que é consideravelmente mais jovem, que penso ser mais rápido e que tem uma autoconfiança incrível".

"Em última análise, tudo vai depender do carro que a Mercedes conseguir colocar nas rodas para Hamilton. Lewis já provou várias vezes que aproveita uma oportunidade quando ela se apresenta - seja na qualificação ou numa corrida."



"Mas não consigo imaginar Hamilton a atingir o seu objetivo e a realizar o seu sonho de ganhar o seu oitavo título mundial de pilotos. Embora eu não tenha a menor dúvida de que Lewis pode vencer mais corridas."





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas