Charles Leclerc sobre Max Verstappen: "Fuimos inmaduros"

Hemos sido testigos de esta escena después de muchas sesiones de entrenamientos finales de Fórmula 1: el campeón del mundo Max Verstappen y el ganador del GP Charles Leclerc juntan sus cabezas e intercambian ideas, a menudo gesticulando y de buen humor, obviamente muy familiar.

Incluso después de duros duelos, rara vez hay una mala palabra entre el holandés de 26 años al servicio de Red Bull Racing y el monegasco de la misma edad, que pilota para Ferrari. Y ese respeto tiene sus raíces en el karting, donde ambos se batieron en duelos impresionantes hace quince años.

Leclerc, cinco veces ganador de un GP, se ríe al recordar: "Cuando éramos pequeños, no nos caíamos bien. Había veces que ni siquiera nos saludábamos. Éramos unos inmaduros".

Pero el aprecio ya existía. Verstappen, ganador de 54 Grandes Premios, añade: "Siempre pensé que si yo llegaba a la Fórmula 1, Charles sin duda haría lo mismo. Ya entonces estaba claro quiénes eran los pilotos más fuertes."

"Por supuesto, también necesitas un poco de suerte para ascender en tu carrera. Pero para mí nunca fue una sorpresa volver a ver a Leclerc en la Fórmula 1".



Para Charles Leclerc, sin embargo, no fue tan evidente: "Como piloto de karts, es cierto que sueñas con la Fórmula 1, pero la categoría reina estaba muy lejos para mí. Nunca tuve claro que llegaría tan lejos".



"Podía ver que Max y yo éramos rápidos. Y esta competitividad se mantuvo a medida que fuimos cambiando de categoría. Pero para mí, en las categorías inferiores, era presuntuoso dar por sentada la Fórmula 1".



"Creo que es bonito recordar los viejos tiempos. Ves ciertos momentos de forma muy diferente que entonces. Había situaciones que no me hacían ninguna gracia. Hoy, Max y yo podemos reírnos de ello".





