Charles Leclerc à propos de Max Verstappen : "Nous étions immatures".

C'est une scène à laquelle nous avons assisté après de nombreux essais finaux de Formule 1 : le champion du monde Max Verstappen et le vainqueur du GP Charles Leclerc se mettent la tête à l'envers et échangent, souvent par gestes et dans la bonne humeur, visiblement très complices.

Même après des duels acharnés, il y a rarement un mot désagréable entre le Néerlandais de 26 ans au service de Red Bull Racing et le Monégasque du même âge qui court pour Ferrari, on sent beaucoup de respect mutuel. Et celui-ci prend ses racines dans le karting, où les deux hommes se sont déjà livrés à des duels époustouflants il y a quinze ans.

Leclerc, quintuple vainqueur de GP, ne peut s'empêcher de ricaner en pensant au passé : "Quand nous étions petits, nous ne nous supportions pas. Il y a eu des moments où nous ne nous disions même pas bonjour. Nous étions tout simplement immatures".

Mais l'estime était déjà là. Verstappen, 54 fois vainqueur de GP, ajoute : "J'ai toujours pensé - si je devais réussir en Formule 1, Charles y parviendrait certainement aussi. Déjà à l'époque, on voyait clairement qui étaient les pilotes les plus forts".

"Bien sûr, tu as aussi besoin d'un peu de chance pour grimper tout en haut de l'échelle. Mais cela n'a jamais été une surprise pour moi de revoir Leclerc en Formule 1".



Pour Charles Leclerc, tout n'était pas si évident : "Certes, en tant que pilote de karting, tu rêves de Formule 1. Mais la catégorie reine était très loin pour moi. Pour moi, il n'a jamais été clair que j'irais aussi loin".



"Je voyais bien que Max et moi étions rapides. Et cette compétitivité est restée lorsque nous avons peu à peu changé de catégorie. Mais pour moi, dans les catégories de jeunes, il était présomptueux de considérer la Formule 1 comme acquise".



"J'aime bien penser aux jours précédents. Tu vois certains moments très différemment qu'à l'époque. Il y avait des situations que je ne trouvais pas drôles du tout. Aujourd'hui, Max et moi pouvons en rire".





