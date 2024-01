Charles Leclerc su Max Verstappen: "Siamo stati immaturi".

Abbiamo assistito a questa scena dopo molte sessioni di prove finali di Formula 1: il campione del mondo Max Verstappen e il vincitore del GP Charles Leclerc mettono insieme le loro teste e si scambiano idee, spesso gesticolando e con un umore alto, ovviamente molto familiare.

Anche dopo duri duelli, raramente c'è una parola cattiva tra il ventiseienne olandese al servizio della Red Bull Racing e il coetaneo monegasco che guida la Ferrari. E questo rispetto affonda le sue radici nel karting, dove i due hanno dato vita a duelli mozzafiato quindici anni fa.

Il cinque volte vincitore di un GP, Leclerc, deve sorridere ripensandoci: "Quando eravamo piccoli, non ci piacevamo. Ci sono stati momenti in cui non ci siamo nemmeno salutati. Eravamo semplicemente immaturi".

Ma l'apprezzamento era già presente. Il 54 volte vincitore del GP Verstappen aggiunge: "Ho sempre pensato che se fossi riuscito a entrare in Formula 1, Charles avrebbe sicuramente fatto lo stesso. Già allora era chiaro chi fossero i piloti più forti".

"Naturalmente, per scalare la carriera ci vuole anche un po' di fortuna. Ma non è mai stata una sorpresa per me vedere Leclerc di nuovo in Formula 1".



Per Charles Leclerc, invece, non è stato così semplice: "Come pilota di kart, certamente sogni la Formula 1, ma la classe regina era molto lontana per me. Non mi è mai stato chiaro che sarei arrivato così lontano".



"Vedevo che io e Max eravamo veloci. E questa competitività è rimasta anche quando abbiamo cambiato gradualmente categoria. Ma per me, nelle classi giovanili, era presuntuoso dare per scontata la Formula 1".



"Penso che sia bello ripensare ai vecchi tempi. Si vedono certi momenti in modo molto diverso rispetto ad allora. C'erano situazioni che non trovavo affatto divertenti. Oggi io e Max possiamo riderne".





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas