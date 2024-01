Charles Leclerc sobre Max Verstappen: "Fomos imaturos

Há quinze anos, Max Verstappen e Charles Leclerc cruzaram-se no karting e hoje são estrelas da Fórmula 1. Será que ambos acreditavam numa grande carreira no desporto automóvel nessa altura?

Já assistimos a esta cena depois de muitas sessões de treinos finais de Fórmula 1: o campeão do mundo Max Verstappen e o vencedor do GP Charles Leclerc juntam as suas cabeças e trocam ideias, muitas vezes gesticulando e com bom humor, obviamente muito familiar.

Mesmo depois de duros duelos, raramente há uma palavra má entre o holandês de 26 anos ao serviço da Red Bull Racing e o monegasco da mesma idade, que conduz para a Ferrari. E esse respeito tem as suas raízes no karting, onde os dois travaram duelos de cortar a respiração há quinze anos.

Leclerc, cinco vezes vencedor de um Grande Prémio, não pode deixar de rir ao recordar o passado: "Quando éramos pequenos, não gostávamos um do outro. Houve alturas em que nem sequer nos cumprimentávamos. Éramos muito imaturos".

Mas a apreciação já estava lá. Verstappen, 54 vezes vencedor de um GP, acrescenta: "Sempre pensei que, se chegasse à Fórmula 1, Charles faria o mesmo. Já naquela altura, era evidente quem eram os pilotos mais fortes".

"Claro que também é preciso um pouco de sorte para subir na carreira. Mas nunca foi uma surpresa para mim ver Leclerc na Fórmula 1 novamente."



Para Charles Leclerc, no entanto, não foi assim tão simples: "Como piloto de kart, sonha-se certamente com a Fórmula 1, mas a categoria rainha estava muito longe para mim. Nunca foi claro para mim que eu chegaria tão longe".



"Conseguia ver que eu e o Max éramos rápidos. E esta competitividade manteve-se quando mudámos gradualmente de categoria. Mas para mim, nas categorias juniores, era presunçoso tomar a Fórmula 1 como garantida."



"Acho que é bom pensar nos velhos tempos. Vemos certos momentos de forma muito diferente do que naquela altura. Havia situações que eu não achava piada nenhuma. Hoje, Max e eu podemos rir disso."





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

12 de fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas