Günther Steiner tras la salida de Haas: ¿muy poca inversión?

Era la primera aparición de Günther Steiner desde que dejó la escudería Haas de Fórmula 1: el piloto del Tirol del Sur, de 58 años, respondió a las preguntas de los aficionados en el Autosport International Show. Como es habitual en el hombre de Merano, sus respuestas fueron abiertas y sinceras.

Entre Navidad y Año Nuevo, el propietario de la escudería, Gene Haas, le comunicó que Steiner ya no recibiría un nuevo contrato como jefe de equipo de la escudería GP. Steiner admite: "Eso también fue una sorpresa para mí".

Ningún director de equipo fue tan popular como Steiner en el exitoso documental de Netflix "Drive to Survive". En Estados Unidos, llegó a ser más conocido que algunos pilotos. ¿Le molestaba a Gene Haas que él, Steiner, fuera el centro de atención? El de Merano dice: "Puede que eso influyera, pero lo cierto es que Haas se benefició enormemente de esa popularidad. Le ha permitido establecer contactos con financiadores como MoneyGram. Nunca me interesó hacerme famoso. La gente que me conoce sabe que eso no es tan importante para mí. No me levantaba por la mañana con la idea de hacerme famoso. Me levantaba para ir a trabajar".

Gene Haas ha dicho que se avergüenza de que su equipo, con tan buen material de su socio Ferrari, no haya pasado del último puesto. En última instancia, la Fórmula 1 es cuestión de rendimiento, así que como propietario del equipo tenía que hacer algo.

Günther Steiner comentó: "Cada uno puede elegir sus propias palabras. Y quien dice algo tiene que vivir con las consecuencias. Creo que es justo decir que cuando se introdujo el límite presupuestario, la mayoría de los equipos invirtieron en sus infraestructuras. Se trataba de utilizar el presupuesto limitado de la forma más inteligente posible. Algunas escuderías empezaron a hacerlo muy pronto".

"No puedo culpar a Gene Haas. En realidad, podría, pero eso no cambiaría nada, porque como propietario es libre de decidir lo que quiere hacer. Pero es obvio: sin mi trabajo en 2020, podríamos haber cerrado".



"He tenido diez buenos años y creo que todavía tengo mucho que ofrecer como profesional. Siempre digo: cuando se cierra una puerta, se abren dos años. Veré qué pasa ahora. No estoy desesperado. Sólo quiero disfrutar de un tiempo con mi familia".





Presentaciones Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari





Pruebas de invierno de Fórmula 1

21.02. a 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island