Günther Steiner après l'arrêt de Haas : trop peu d'investissement ?

Entre Noël et le Nouvel An, le propriétaire de l'écurie Gene Haas a reçu un appel : Günther Steiner ne recevra plus de nouveau contrat en tant que chef d'équipe. Steiner explique le marasme sportif de l'équipe américaine.

C'était la première apparition de Günther Steiner depuis son départ de l'écurie de Formule 1 Haas : le Tyrolien du Sud de 58 ans a répondu aux questions des fans lors de l'Autosport International Show. Comme nous en avons l'habitude avec le Merano, ses réponses ont été franches et sincères.

Entre Noël et le Nouvel An, le propriétaire de l'écurie Gene Haas lui a annoncé que Steiner ne recevrait plus de nouveau contrat en tant que directeur de l'écurie GP. Steiner l'admet : "Cela m'a également surpris".

Aucun chef d'équipe n'a été aussi populaire que Steiner dans le documentaire à succès de Netflix "Drive to Survive". Aux Etats-Unis, il est devenu plus connu que certains pilotes. Gene Haas s'est-il agacé d'être ainsi mis en avant, lui, Steiner ? Le Merano répond : "Cela a peut-être joué un rôle, mais le fait est que Haas a énormément profité de cette popularité. Cela a permis d'établir des contacts avec des bailleurs de fonds comme MoneyGram. Il n'a jamais été question pour moi de devenir célèbre. Les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas si important pour moi. Je ne me suis pas levé le matin en pensant à devenir célèbre. Je me suis levé pour aller travailler".

Gene Haas a déclaré qu'il était honteux que son équipe n'ait pas réussi à dépasser la dernière place avec un si bon matériel fourni par son partenaire Ferrari. En fin de compte, la Formule 1 n'est qu'une question de performance, il a donc dû faire quelque chose en tant que propriétaire de l'équipe.

Günther Steiner : "Chacun peut choisir ses mots. Et celui qui dit quelque chose doit aussi vivre avec les conséquences. Je pense qu'il est juste de dire que lorsque le plafond budgétaire a été introduit, la plupart des équipes ont investi dans leur infrastructure. Il s'agissait donc d'utiliser le budget limité de la manière la plus intelligente possible. Certaines écuries ont commencé à le faire très tôt".

"Je ne peux pas faire de reproches à Gene Haas. Hm en fait, je pourrais, mais cela ne changerait rien, car en tant que propriétaire, il est libre de décider de ce qu'il veut faire. Mais c'est évident - sans mon travail en 2020, nous aurions pu fermer".



"J'ai eu dix bonnes années, et je pense que je peux encore offrir beaucoup en tant que professionnel. Je dis toujours - quand une porte se ferme, deux années s'ouvrent. Je vais voir ce qui se passe maintenant. Je ne suis pas désespérée. Pour l'instant, je veux profiter un peu de ma famille".





