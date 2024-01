Günther Steiner dopo il ritiro di Haas: investimenti troppo limitati?

Tra Natale e Capodanno è arrivata la telefonata del proprietario della scuderia Gene Haas: Günther Steiner non riceverà più un nuovo contratto come team principal. Steiner spiega il crollo sportivo della squadra statunitense.

È stata la prima apparizione di Günther Steiner dopo aver lasciato la scuderia Haas di Formula 1: il 58enne altoatesino ha risposto alle domande dei fan all'Autosport International Show. Come ci aspettiamo dall'uomo di Merano, le sue risposte sono state aperte e oneste.

Tra Natale e Capodanno, il proprietario della scuderia Gene Haas gli ha comunicato che Steiner non avrebbe più ricevuto un nuovo contratto come team principal della scuderia GP. Steiner ammette: "È stata una sorpresa anche per me".

Nessun team principal è stato così popolare come Steiner nel documentario di successo di Netflix "Drive to Survive". Negli Stati Uniti è diventato più noto di alcuni piloti. Gene Haas era infastidito dal fatto che lui, Steiner, fosse al centro dell'attenzione? L'uomo di Merano dice: "Forse questo ha giocato un ruolo, ma il fatto è che Haas ha beneficiato enormemente di questa popolarità. Gli ha permesso di stabilire contatti con finanziatori come MoneyGram. Non sono mai stato interessato a diventare famoso. Chi mi conosce sa che non è così importante per me. Non mi alzavo la mattina con l'idea di diventare famoso. Mi alzavo per andare a lavorare".

Gene Haas ha dichiarato di vergognarsi del fatto che la sua squadra, con un materiale così buono da parte del partner Ferrari, non sia riuscita a superare l'ultimo posto. In ultima analisi, la Formula 1 è tutta una questione di prestazioni, quindi come proprietario della squadra doveva fare qualcosa.

Günther Steiner ha commentato: "Ognuno può scegliere le proprie parole. E chi dice qualcosa deve vivere con le conseguenze. Credo sia giusto dire che quando è stato introdotto il budget cap, la maggior parte dei team ha investito nelle proprie infrastrutture. Si trattava quindi di utilizzare il budget limitato nel modo più intelligente possibile. Alcune scuderie hanno iniziato a farlo molto presto".

"Non posso biasimare Gene Haas. In realtà, potrei, ma non cambierebbe nulla, perché come proprietario è libero di decidere cosa vuole fare. Ma è ovvio che senza il mio lavoro nel 2020 avremmo potuto chiudere".



"Ho avuto dieci anni positivi e penso di avere ancora molto da offrire come professionista. Dico sempre che quando si chiude una porta, si aprono due anni. Vedrò cosa succederà ora. Non sono disperato. Voglio solo godermi un po' di tempo con la mia famiglia".





