Günther Steiner após a reforma de Haas: demasiado pouco investimento?

Foi a primeira aparição de Günther Steiner desde que deixou a equipa de corrida de Fórmula 1 da Haas: o sul-tirolo de 58 anos respondeu a perguntas dos fãs no Autosport International Show. Como já se esperava do homem de Merano, as suas respostas foram abertas e honestas.

Entre o Natal e o Ano Novo, o proprietário da equipa de corridas, Gene Haas, informou-o de que Steiner já não receberia um novo contrato como chefe de equipa da equipa de corridas GP. Steiner admite: "Isso também foi uma surpresa para mim".

Nenhum chefe de equipa foi tão popular como Steiner no documentário de sucesso da Netflix "Drive to Survive". Nos EUA, tornou-se mais conhecido do que alguns pilotos. Será que Gene Haas ficou aborrecido com o facto de ele, Steiner, ser o centro das atenções? O homem de Merano diz: "Talvez isso tenha desempenhado um papel, mas o facto é que Haas beneficiou enormemente desta popularidade. Permitiu-lhe estabelecer contactos com financiadores como a MoneyGram. Nunca estive interessado em tornar-me famoso. As pessoas que me conhecem sabem que isso não é assim tão importante para mim. Não me levantei de manhã com a ideia de me tornar famoso. Levantava-me para ir trabalhar".

Gene Haas disse estar envergonhado pelo facto de a sua equipa, com tão bom material do parceiro Ferrari, não ter conseguido passar do último lugar. Em última análise, a Fórmula 1 tem tudo a ver com desempenho, por isso, como proprietário da equipa, tinha de fazer alguma coisa.

Günther Steiner comentou: "Toda a gente pode escolher as suas próprias palavras. E quem diz alguma coisa tem de viver com as consequências. Penso que é justo dizer que quando o limite orçamental foi introduzido, a maioria das equipas investiu nas suas infra-estruturas. Tratava-se, portanto, de utilizar o orçamento limitado da forma mais inteligente possível. Algumas equipas de corrida começaram a fazer isso muito cedo".

"Não posso culpar Gene Haas. Na verdade, podia, mas isso não mudaria nada, porque como proprietário ele é livre de decidir o que quer fazer. Mas é óbvio - sem o meu trabalho em 2020, podíamos ter fechado."



"Tive dez bons anos e penso que ainda tenho muito para oferecer como profissional. Digo sempre: quando uma porta se fecha, abrem-se duas. Vou ver o que acontece agora. Não estou desesperado. Só quero passar algum tempo com a minha família".





