Mercedes : la voiture de Lewis Hamilton le 14 février



Par Mathias Brunner - Traduction automatique de Allemand

LAT

Mercedes-Benz a confirmé la date de présentation de la nouvelle voiture de Lewis Hamilton et George Russell - le 14 février, jour de la Saint-Valentin, on pourra voir la voiture de course de type W15 E Performance.

